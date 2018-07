La frase infelice è stata esternata dal Consigliere comunale del M5S, Nick Di Michele, nel bel mezzo del Consiglio comunale.

In Consiglio era in corso la discussione sul Piano spiaggia comunale, poi approvato, al termine di un discorso in cui Di Michele lanciava strali contro la maggioranza. Poi all’improvviso è arrivata la battuta a dir poco infausta del Consigliere pentastellato: “Con noi sarà dittatura”.

Quanto detto da Di Michele nell’Aula consiliare non ha destato nessun clamore o proteste dai banchi della maggioranza. L’unico che non ha lasciato correre, definendo quanto accaduto un fatto grave, è stato il sindaco Angelo Sbrocca. Rivolgendosi al Consigliere di minoranza ha detto: “Lei ha parlato di dittatura, è una cosa di una gravità inaudita e i cittadini devono ricordarselo”.

Di Michele ha provato a correggere il tiro: “È un modo di dire, l’ho detto perché mi avete davvero fatto incazzare”. Ma Sbrocca ha insistito: “Le chiedo se è una sua considerazione o del movimento che rappresenta”. “L’ho detto a titolo personale” la replica del grillino.

Beppe Grillo, in una intervista a Ian Bremmer per la trasmissione america GZeroWorld, è tornato di prepotenza sulla scena politica riproponendo le proprie (folli) idee per cambiare la politica italiana: “Dobbiamo capire che la democrazia è superata”.

Forse, Di Michele, ha preso un po’ troppo alla lettera le parole pronunciate da Grillo e la magra figura rimediata in Consiglio comunale, ne è la prova.