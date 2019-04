La Federazione Italiana Triathlon delegazione molisana, in collaborazione del CONI, MIUR regionale, i partner Decathlon e Avis Comunale Termoli, organizza il 16 e 17 Aprile dalle ore 9:30 alle 13:30, nelle aree di pertinenza dell’Istituto Alberghiero “F. di Svevia” di Termoli, la Finale Regionale dei Campionati Studenteschi di Duathlon, sport multidisciplinare senza interruzione, consistente in 200 mt di corsa, 800 mt di Mtb e 200 mt finali di corsa.

La manifestazione qualificherà i primi tre classificati di ogni categoria, ragazzi-cadetti (scuole medie) e allievi-juniores (scuole superiori) alla fase Nazionale che si terrà a Porto Sant’Elpidio nelle Marche il 30-31 Maggio.

Dopo mesi di intenso lavoro di Tecnici Federali, all’interno degli Istituti scolastici molisani delle provincie di Campobasso e Isernia, per insegnare le nozioni teoriche e pratiche del triathlon ma soprattutto per trasmettere le regole e i valori dello sport, si è arrivati al primo traguardo della finale Regionale di Duathlon a Termoli, che vedrà partecipare circa 350 ragazzi. Superando ampiamente gli obiettivi, in termini di numero di Istituti partecipanti ed alunni coinvolti, infatti le lezioni svolte all’interno delle scuole hanno interessato 25 istituti scolastici, oltre 4000 alunni e circa 30 docenti di educazione motoria.

Il delegato Fitri Mancini Filippo, ringrazia docenti e alunni, che in questi mesi si sono dedicati ed avvicinati a questa disciplina.