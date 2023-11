di Redazione

Festa grande in casa Pellicelli ieri sera per i cento anni della signora Leopolda. Circondata dall’affetto di tutti i suoi familiari nonna Leopolda ha potuto trascorrere una giornata indimenticabile ricevendo la visita dal Vicesindaco reggente Vincenzo Ferrazzano e dell’assessore alle Politiche Sociali Silvana Ciciola che hanno portato i saluti dell’amministrazione comunale e della città di Termoli. Per nonna Leopolda una pergamena “Per lo straordinario traguardo raggiunto” dei cento anni e un bel mazzo di fiori con i colori della città. “Portiamo gli auguri e i saluti dell’amministrazione comunale – ha detto il Vicesindaco reggente Vincenzo Ferrazzano – e di tutta la città di Termoli per questo importante traguardo dei cento anni raggiunto dalla signora Leopolda. Cento anni, una lunga esperienza maturata nel corso della vita con valori e sani principi che ha saputo trasmettere a tutti i suoi familiari”.