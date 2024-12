di Redazione

La grande novità di quest’anno della “Festa del Cioccolato” è sicuramente il concorso che metterà alla prova tutti i partecipanti con il “Miglior dolce al cioccolato”.

La manifestazione, che è stata rinviata a causa del maltempo che ha interessato il litorale molisano negli ultimi giorni, si terrà dal 13 al 15 dicembre prossimi. Stand, degustazioni, animazione ed altro ancora unitamente al concorso a cui possono partecipare tutti coloro che sono appassionati di dolci. Si potranno preparare due creazioni dolciarie rigorosamente a base di cioccolato, la prima per la degustazione. La seconda, invece, servirà per l’asta pubblica il cui ricavato sarà devoluto all’associazione di volontariato “San Vincenzo De Paoli” di Termoli. Le adesioni dovranno pervenire entro il 13 dicembre inviando la richiesta alla mail: festadelcioccolato.termoli@gmail.com e successivamente verrà versata una quota di 10 euro presso gli stand di Piazza Vittorio Veneto al momento della consegna delle torte che avverrà dalle 16,30 alle 17,30 il 15 dicembre. Le premiazioni, invece, si terranno intorno alle ore 19. La “Festa del Cioccolato” è organizzata dall’associazione Amip in collaborazione con il Comune di Termoli, Confeventi, Liceo artistico “B. Jacovitti” e Istituto Alberghiero “Federico di Svevia”. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero telefonico 339.7332591 oppure inviare una mail al seguente indirizzo: festadelcioccolato.termoli@gmail.com

Al seguente link è possibile scaricare il modulo di adesione:

https://www.comune.termoli.cb.it/…/Cioccolato2024REGOLA…