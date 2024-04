di Redazione

Tanta musica per tutti i gusti per festeggiare il primo maggio.

Per la Festa dei Lavoratori l’assessorato al Turismo, in collaborazione con gli esercizi commerciali del centro cittadino, ha pensato di organizzare una giornata con diversi appuntamenti musicali che si terranno dalle ore 16 in poi in diverse zone della città. Un appuntamento giunto ormai alla settima edizione e che è stato organizzato in collaborazione con la Pro Loco e l’Amip. Di seguito tutti gli appuntamenti e gli orari degli eventi:

Piazza Vittorio Veneto – Franco e la sua band – dalle 17:30 alle 19:30

Corso Nazionale – Delorian Rock Band – dalle 17:30 alle 21:00 in prossimità di Lounge Bar Diletta

Corso Nazionale – Indipendenti Duo dalle 17:00 alle 20:00 in prossimità di Birreria Only One / Santo / Marea / Sapido

Piazza Insorti d’Ungheria – I Folli – dalle 16:00 alle 19:00

Piazza Duomo – Tintilia – dalle 18:30 alle 20:30