Quattro auto a fuoco nella notte a Termoli, posteggiate davanti un palazzo di via Pertini, dopo l’esplosione di una Ford Fiesta, di proprietà di un noto pregiudicato, detenuto a Campobasso: le fiamme hanno distrutto tre auto, una Fiat Panda e una Peugeot 207 oltre alla Fiesta, creando panico e paura tra i residenti della zona; una quarta auto, una Alfa Romeo 156, è stata danneggiata dal rogo.

Erano le due di notte quando gli abitanti del posto sono stati svegliati dall’incendio. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Termoli: le fiamme sono state domate in poche ore, ma le squadre di pompieri sono rimaste sul posto fino alle 9 per effettuare la bonifica dell’area e condurre i primi accertamenti sulla natura del rogo; non si esclude che sia doloso. Sul caso sono in corso accertamenti degli agenti del Commissariato di Termoli. In zona è arrivata la squadra del Nucleo Investigativo Antincendi (Niat) proveniente dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco insieme alla Polizia scientifica. (Ansa)