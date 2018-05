Questo fine settimana, sabato 26 e domenica 27 maggio, l’associazione AISM (Associazione Italiana Sclerosi Multipla) sarà in piazza con ‘LE ERBE AROMATICHE DI AISM’. L’evento nazionale è dedicato interamente alla ricerca scientifica, e si pone in linea con altri eventi già noti come ‘LA GARDENIA DI AISM’ (Marzo) e ‘LA MELA DI AISM’ (Ottobre).

In quest’occasione, migliaia di piazze di tutta Italia si riempiranno con i profumi delle erbe aromatiche che utilizziamo tutti i giorni in cucina: rosmarino, menta e salvia che saranno distribuite in cambio di una donazione. Tanti contributi che, messi insieme, possono dare una spinta decisiva alla ricerca contro la sclerosi multipla. Dalle 9.00 alle 19.00 il banchetto dell’AISM sarà in piazza Vittorio Veneto.