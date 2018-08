Nella giornata di venerdì 17 agosto la squadra dei Lavori Pubblici del Comune di Termoli ha effettuato ulteriori sopralluoghi in tutte le scuole di competenza comunale ed edifici pubblici compresi gli asili nido e la Casa di Kore. In nessuna delle scuole né tantomeno negli edifici pubblici sono state riscontrate lesioni dovute alle scosse di terremoto dei giorni scorsi e non è stato necessario alcun intervento.