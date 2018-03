A causa del maltempo che in questi giorni si è abbattuto sul Molise e sulla città di Termoli sarà prorogata l’apertura dell’Ecocentro in via Arti e Mestieri.

Se ne dà comunicazione tramite l’ordinanza n. 36 del 28 febbraio 2018 in cui si specifica che le avversità meteo rendono impossibile l’ultimazione dei lavori dell’Ecocentro, compresa la bitumazione del piazzale, e quindi la riapertura della struttura entro i termini precedentemente comunicati dal RUP nella riunione del 25.1.2018.

Si ritiene necessario prorogare la validità dell’ordinanza n. 2 del 05.01.2018 alle stesse condizioni al fine di garantire senza soluzioni di continuità la gestione del servizio di raccolta dei rifiuti per tutta la durata dei predetti lavori, e per le successive attività di riconsegna della struttura al Gestore.

Pertanto il termine di validità dell’ordinanza sindacale n. 2 del 05.01.2018 è prorogato al 20.03.2018, restando nulla invariato nelle prescrizioni della stessa, che qui si intendono integralmente riportate benché non materialmente trascritte.