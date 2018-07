Prognosi riservata per una donna di 40 anni di Termoli precipitata da un balcone al primo piano di un palazzo di via America. Nella caduta da un’altezza di circa cinque metri, avvenuta per cause da accertare, ha battuto la testa sul piazzale riportando un politrauma. È stata intubata e trasportata d’urgenza al Pronto Soccorso dell’ospedale San Timoteo. Sul posto i Vigili del Fuoco e la Polizia per i rilievi.