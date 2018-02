Due discariche abusive con rifiuti speciali, ma anche pericolosi come eternit, scoperte da Ambiente Basso Molise lungo la Sp 112 a Termoli. Il presidente dell’associazione, Luigi Lucchese, ha inviato una missiva al sindaco di Termoli per segnalare le aree da bonificare.

La prima contiene principalmente scarti edili, divani, rifiuti domestici, plastica, legno, eternit mentre una seconda, sempre sulla 112 contiene tante lastre in eternit, televisori, rifiuti domestici, due grossi tronchi di palma, sfalci ed altro. “Ci preme segnalare che in Molise, il 70% dei rifiuti abbandonati in natura sono scarti edili – spiega Lucchese – sempre dallo studio di Ambiente Basso Molise emerge che nessun comune richiede la documentazione di avvenuto scarico dei rifiuti in un centro autorizzato.

Sarebbe opportuno che gli enti locali prendessero la decisione di richiedere la documentazione di avvenuto smaltimento dei rifiuti, in tal modo si eviterebbero dei costi aggiuntivi alla comunità per la bonifica”.