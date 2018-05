Domenica 13 Maggio, si svolgerà la diciottesima edizione della “Fondo La Molisana Ciclistore”, gara ciclistica Internazionale con la partecipazione di circa 1500 ciclisti provenienti da tutte le Regioni d’Italia.

La manifestazione sportiva è organizzata dal Comune di Termoli, l’Azienda Turismo di Termoli, La Regione Molise, col patrocinio del CONI Regionale, in collaborazione con la Polisportiva Team Termoli, sotto l’egida dello CSAIN, Ente di Promozione sportiva Riconosciuta dal Coni. L’evento, è sponsorizzato da Metamer Luce Gas, Metanauto Foggia, Ciclistore Campobasso, Del Giudice Latte, Partificio La Molisana, Acqua Sepinia, l’Hotel Mistral, l’Azienda Turismo di Termoli.

Il programma della manifestazione che prevede come location il Circolo della Vela a Termoli, sarà il seguente:

La partenza dei concorrenti, avverrà domenica 13 Maggio alle ore 9 in via Rio Vivo presso l’Hotel Giorgione.

Il Percorso prevede Viale Marinai d’Italia, Via del Porto, Via Colombo per dirigersi verso Petacciato, quindi rientro verso Termoli per proseguire direzione San Giacomo-Larino-Ururi-San Martino in Pensilis-Portocannone-Termoli sulla distanza di Km 120. Verrà effettuato anche un percorso di km 80 per i meno allenati e per i Cicloturisti che all’altezza di Larino proseguiranno sulle piane per tornare a Termoli ricongiungendosi con il percorso lungo.

L’arrivo del giro corto è previsto per le ore 11.30 circa a Termoli sul lungomare di via Rio Vivo altezza Hotel Giorgione, mentre il giro lungo è previsto per le ore 12.30 circa.

A tal proposito si comunica che con ordinanza n. 80 del 23 aprile 2018 a per il giorno 13 maggio, vigerà il divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 7.00 e fino al termine della manifestazione su ambo i lati del tratto di via Rio Vivo compreso tra la rotatoria con viale Marinai d’Italia e l’intersezione con via Rio del Cavaliere d’Italia – via Rio del Tuffetto.

L’evento, ha lo scopo di valorizzare il territorio del Basso Molise e la Costa dei Delfini sia dal punto di sportivo che turistico.

Per l’occasione l’evento sarà ripreso da BIKECHANNEL, emittente di SKY in chiaro sul canale 214 e verrà trasmesso durante tutto il 2018 per 30 volte della durata di 20 minuti, che oltre a trasmettere la gara pubblicizzerà il nostro territorio.

Al momento sono già 1200 gli iscritti e col numero “1” partirà il vincitore della passata edizione Tommaso Elettrico che già quest’anno si è aggiudicato il Trofeo Laigueglia in Liguria.

Il Molise, sarà rappresentato da 25 società sportive con oltre 600 atleti. Le società Termolesi “Polisportiva Team Termoli”, Termoli Bike, Ciclo Club Termoli al gran Completo. In campo femminile il sodalizio adriatico schiererà Maria Pia Manes, Fabiana Sacchetti e Patrizia De Marco. In campo maschile, gli uomini più in forma del Momento sono l’ex Prof. Giacomo Martella e Giovanni Schiavone, mentre per Montenero Bike, l’alfiere Alessandro Borraccino. Col numero 2 partirà Alfonso d’Errico, vincitore del Giro corto della Passata edizione.

Il dopogara, verrà allietato con una pasta party offerto dal pastificio La Molisana e dalla Ditta Del Giudice e sarà curata dallo staff. Di Docenti e studenti dell’Istituto IPSEOA Federico di Svevia di Termoli, nel corso della quale verranno effettuate le Premiazioni degli atleti e Società.