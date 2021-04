Un 34enne in centro a Termoli è stato denunciato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. I Carabinieri della Compagnia di Termoli lo hanno ‘beccato’ che cedeva mezzo grammo di cocaina ad un 37enne, anche lui di Termoli.

Diversi i controlli degli uomini dell’Arma, in particolare nei comuni costieri di Termoli e Campomarino. Complessivamente i militari hanno controllato 19 veicoli e 22 persone ed effettuato 3 perquisizioni, finalizzate precipuamente alla ricerca di armi e stupefacenti. Nel corso di questi controlli i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile si sono imbattuti nel 34enne, un uomo del luogo e con precedenti di polizia, che aveva ceduto mezzo grammo di coca ad un 37enne.

La droga, trovata addosso a quest’ultimo che l’aveva acquistata chiaramente per farne uso personale, è stata trovata a seguito di perquisizione (personale e veicolare) ed è stata sequestrata per essere, come di consueto, sottoposta ad esami di laboratorio.

Nei guai il 34enne, denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Larino per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

A carico del 37enne assuntore, invece, una segnalazione amministrativa alla Prefettura di Campobasso per detenzione per uso personale di sostanza stupefacente. All’uomo è stata inoltre immediatamente ritirata la patente di guida proprio perché l’uomo, al momento del controllo da parte dei Carabinieri, era alla guida della propria autovettura.

Dall’Arma fanno sapere che “proseguiranno senza soluzione di continuità le attività di controllo disposte dal Comando Compagnia di Termoli, anche nell’immediato futuro, al fine di arginare – sia in via preventiva che repressiva – i reati di maggior allarme sociale; tutto al fine di fornire ai cittadini un’adeguata sicurezza reale sul territorio nonché una sempre maggiore percezione della stessa”.