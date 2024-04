di Redazione

Il percorso di Biologia con curvatura biomedica, inaugurato nell’Istituto Alfano di Termoli nel 2018 e giunto ormai alla quinta annualità, prima realtà nella regione Molise a meritare la fiducia del MIUR, prosegue la sua attività formando e orientando gli studenti del Liceo Scientifico e del Liceo Classico di Termoli alla scelta delle professioni sanitarie, in stretta collaborazione con l’O.M.C.e.O (Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri) di Campobasso. Tra le molteplici attività formative laboratoriali messe a disposizione degli studenti c’è il corso di BLS-BLSD (rianimazione cardiocircolatoria con e senza defibrillatore), seguito anche dai ragazzi della prima annualità della curvatura biomedica dell’Istituto Alfano da Termoli nella mattina di giovedì 11 aprile 2024 a Campobasso. Il corso è stato tenuto dal dott. Giovanni Cieri ed è intervenuto il dott. Pino De Gregorio, presidente dell’OMCeO (Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri) di Campobasso. Il corso è valido per le 10 ore di tirocinio previste dal percorso. Gli studenti sono stati accompagnati dalla docente referente del percorso, prof.ssa Rossana Vaudo. «Ogni anno abbiamo studenti che si iscrivono a Medicina o scelgono altre professioni sanitarie, superando brillantemente i test di ammissione nazionali. Grazie alla collaborazione con l’Ordine, li orientiamo e li formiamo nelle discipline specifiche per tre anni: gli studenti delle classi terze del nostro Istituto che ogni anno manifestano interesse vengono inseriti in un percorso triennale che li vede impegnati per un totale di 150 ore» ricorda la dirigente dell’Istituto Alfano, Concetta Rita Niro. «Il monte di 50 ore annue è suddiviso in 40 ore di lezioni frontali (tenute dai docenti di scienze della scuola e da professionisti individuati dall’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri) e in 10 ore “sul campo”, presso strutture sanitarie, ospedali e laboratori di analisi».