Nella cornice dei servizi di controllo del territorio, pianificati dal Comando Compagnia Carabinieri di Termoli, finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati ed eseguiti con incisività anche in periodo di “pandemia”, è stato conseguito un nuovo successo nel contrasto al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti.

A Termoli, difatti, nel corso del pomeriggio di ieri, in una strada centrale della città, una pattuglia della locale Stazione ha proceduto a fermare e controllare un trentenne, già noto alle Forze dell’Ordine, residente nella cittadina adriatica.

A seguito di perquisizione personale, il giovane è stato trovato in possesso di ben 14 dosi di sostanza stupefacente del tipo cocaina. La successiva attività di ricerca, estesa presso l’abitazione del trentenne, ha permesso ai militari di rinvenire ulteriori otto grammi della stessa sostanza stupefacente, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento della droga, nonché oltre mille euro in contante.

Il materiale complessivamente scoperto è stato sottoposto a sequestro, mentre il giovane è stato accompagnato nella caserma di via Brasile per ulteriori e approfonditi accertamenti. Dopo le formalità di rito, il fermato è stato dichiarato in stato di arresto per poi essere tradotto presso la propria abitazione in regime degli arresti domiciliari come disposto dalla competente Autorità Giudiziaria.