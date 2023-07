Si comunica che a causa di un guasto su un nostro cavo interrato MT dovremo intervenire per il ripristino del servizio elettrico.

Al momento tutti i clienti sono alimentati, ma la riparazione riveste carattere di urgenza e improrogabilità poiché si tratta di una dorsale di linea che alimenta gran parte di Termoli nord (Zona Porticone-Via Firenze-San Pietro-Zona Cimitero).

I lavori saranno eseguiti dalla nostra impresa appaltatrice SPADA s.r.l. di Cercemaggiore.

A riparazione ultimata si provvederà al ripristino a regola d’arte del suolo comunale dismesso.

Di seguito (in allegato) vi indichiamo il punto di guasto localizzato all’incrocio tra Via Firenze e Via Venezia direzione lato mare. Ringraziamo per la collaborazione.