La tragedia si è verificata nel pomeriggio di ieri, mercoledì 4 dicembre, in un’azienda di Termoli specializzata in produzioni di cartongesso e lavorazioni a base di gesso. Il 56enne, mentre stava svolgendo il suo lavoro, improvvisamente si è sentito male ed è morto in pochi minuti. Inutili i tentativi di soccorso, per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Non si conoscono le cause del decesso, forse causato da un malore, ma saranno le indagini degli agenti a fare piena luce sull’accaduto.