Siamo finalmente entrati nella fase 2 e siamo ormai a ridosso della stagione estiva. Il presidente Toma ha rilasciato ordinanze specifiche su caccia pesca e agricoltura ma nulla ha detto su quali debbano essere le linee guida da adottare per il turismo costiero: FONDAMENTALE PER L’ECONOMIA DELL’INTERA REGIONE.

Mentre in questi giorni vediamo i Sindaci di altre città costiere battersi per il rilancio del turismo balneare, il sindaco Roberti tace. Il centro-sinistra di Termoli convoca una conferenza stampa domani mercoledì 6 maggio alle ore 18,30 in collegamento da remoto in diretta Fb dalla pagina centro-sinistra Termoli, per trattare dell’argomento.