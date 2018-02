Durante la scorsa notte, i Carabinieri della Compagnia di Termoli, impegnati in predisposti servizi di controllo del territorio, sulla SS 16 hanno intercettato e inseguito un mezzo che procedeva ad alta velocità in direzione sud.

Il furgone, risultato rubato poco prima, ha proseguito la corsa fino alle porte di San Severo (FG) dove i Carabinieri unitamente ai colleghi di San Severo, hanno bloccato il mezzo. Il conducente comunque è riuscito ad abbandonare il mezzo e, grazie anche al favore del buio, si è dileguato nelle campagne circostanti. Il veicolo, recuperato in tempo record, è stato celermente restituito al legittimo proprietario. Sono in corso le indagini del caso per individuare il responsabile di quanto accaduto. Proseguono, senza sosta, le attività degli uomini dell’Arma in basso Molise, finalizzate al contrasto dei reati contro il patrimonio.