Torna il servizio delle navette per la notte di Capodanno. L’iniziativa voluta dal Comune di Termoli e in particolare dall’assessorato ai trasporti guidato dall’assessore Vincenzo Ferrazzano è mirata a garantire un ulteriore servizio ai cittadini che vorranno divertirsi in piazza la notte dell’ultimo dell’anno.

Il servizio dei trasporti urbani infatti si concluderà come sempre alle ore 23.00 quindi chi vorrà potrà usufruirne per recarsi in piazza Vittorio Veneto, e per il rientro saranno aggiunte due navette che partiranno alle ore 1.00 e alle 1.40 da piazza Garibaldi (davanti alla stazione) e raggiungeranno i quartieri Porticone e Contrada Difesa Grande.

Gli autobus da piazza Garibaldi seguiranno questo percorso: via Duca degli Abruzzi, via Maratona, via Foce dell’Angelo, via del Mare, via Firenza, via Volturno, via Arno, via Sangro, via Asia, v.le San Francesco, v.le Santa Maria degli Angeli, via degli Abeti, via Egadi, via Corsica, via Abruzzi, c.so Fratelli Brigida, p.za Garibaldi.

Intanto fervono i preparativi per la festa in piazza del 31 dicembre, sul palco che sarà allestito in piazza Vittorio Veneto si alterneranno dj e artisti come Marco Capetola, Sheer Sound, Mirko Zen alle percussioni e Piuma con i suoi dischi in vinile. Speaker e vocalist per l’occasione sarà Roberto Di Blasio. Ad animare la piazza saranno artisti di strada, giocolieri, trampolieri e mangiafuoco.

Per i più piccoli, oltre alla musica, in piazza Vittorio Veneto ci sarà ancora la pista di pattinaggio e tante sorprese.