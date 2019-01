Lo hanno trovato morto dopo una notte passata al freddo nel suo camion nel parcheggio del ristorante Rivolta del Re del Nucleo Industriale di Termoli. Si tratta di un uomo di 50 anni, nazionalità polacca, arrivato probabilmente ieri sera con il suo carico di componenti da scaricare alla Fiat. E’ stato un altro camionista, questa mattina, a trovarlo morto.

Sempre un polacco che aveva passato la notte nel tir a fianco. Al risveglio non vedendo scendere il collega, si è avvicinato alla cabina dove lo ha trovato già senza vita, ancora seduto davanti al volante. Sul posto sono arrivati i carabinieri e i vigili del fuoco, oltre a un’ambulanza del 118, il cui medico ha accertato la morte. Tra le ipotesi del decesso una intossicazione da monossido di carbonio. All’interno della cabina i militari hanno trovato un fornelletto da campo con cui l’uomo era solito cucinarsi qualcosa.

Proprio dentro l’abitacolo sono stati rinvenuti resti di cibo consumato la sera prima e l’ipotesi è che il malfunzionamento del fornello o la sua accensione magari per scaldarsi dalle rigide temperature della notte, possano aver ucciso l’uomo con le esalazioni tossiche. Non si esclude, perciò, che possa anche aver avuto un malore. Da Campobasso sono arrivati anche gli uomini del Nucleo Investigativo dei vigili del fuoco per esaminare l’attrezzatura sequestrato e l’eventuale malfunzionamento del fornelletto da campo.