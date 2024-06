di Redazione

Il nuovo sindaco eletto col 68,75%. Dietro la candidata del centrosinistra Vigilante con l’11,05% . Nico Balice vince al primo turno con una percentuale molto alta di consensi: il 68,75 per cento. Dietro Balice c’è Manuela Vigilante, candidata del centrosinistra, con l’11,05 per cento. Seguono Joe Mileti col 9,15, Marcella Stumpo col 4,45, Andrea Settimio Montesanto col 3,67, chiude Daniela Decaro col 2,93 per cento dei consensi.