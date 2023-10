di Redazione

Al Cannarsa per l’ottava giornata arriva la squadra marsicana col miglior attacco del torneo. Per i giallorossi previsti diversi rientri.

Tre partite in una settimana, con due sfide che sulla carta sembrano proibitive ed il primo derby molisano, domenica prossima, a chiudere un trittico di gare in cui il Termoli si gioca tanto. La settimana si chiude sabato, con la sfida all’’Avezzano che segna la svolta in panchina; l’addio di Martino, ufficializzato lunedì dopo la sconfitta di Fossombrone, ha chiuso un ciclo ed un inizio di stagione poco positivo che ha aperto una vistosa crisi di risultati in casa giallorossa. L’estate ha regalato sogni e alte aspettative su una squadra che aveva dimostrato nelle amichevoli qualità, scelte ed estro che potevano garantire un inizio di campionato con buone ambizioni e qualche sogno nel cassetto. Dopo un mese e mezzo il Termoli si ritrova ultimo in classifica, con una sola vittoria e sei sconfitte che hanno indotto il patron Montaquila a cambiare direzione tecnica per dare una svolta al gruppo che finora, sul campo, raramente si è espresso come invece ci si aspettava.

Ed è rimasto deluso chi in settimana voleva conoscere il nome del nuovo tecnico, il toto-allenatore ha continuato – ma già da alcune settimane a dire il vero – a fare i nomi di Giovanni Cornacchini e Fulvio D’Adderio ed invece il club giallorosso ha deciso per il momento di optare per la soluzione interna e traghettare la squadra in questo periodo difficile con gli uomini a disposizione. A guidare il Termoli contro l’Avezzano e mercoledì al “Riviera delle Palme” contro la Sambenedettese, ci saranno l’allenatore in seconda, Antonello Spagnuolo ed il preparatore atletico Filippo Argano, mentre Leo Tanga, allenatore della Juniores, siederà in panchina essendo l’unico con il patentino da allenatore di serie D.

I “senatori” della squadra, i vari Sicignano, Scoppa, Esposito, Lombardo, Caiazza, aiuteranno le nuove guide a trainare il gruppo, ricompattare umori e animi e provare a scrollarsi di dosso le paure finora mostrate e togliere il freno alle potenzialità di una squadra che almeno sulla carta dovrebbe avere tutto in regola per poter dire la sua sul campo.

La gara di domani, in anticipo al sabato per poter poi programmare meglio la trasferta di San Benedetto del Tronto, diventa già un vero e proprio esame di riparazione al cospetto di una delle squadre più in forma e più forti del campionato. L’Avezzano ha saputo dimostrare sul campo la bontà delle scelte estive che invece avevano creato qualche perplessità nell’ambiente abruzzese. Il Termoli punterà sui soliti noti per cercare di mettere il bastone fra le ruote ai marsicani e magari tornare a far punti per muovere la classifica. I rientri degli under Rinella, Monteiro e Garzia, i primi due assenti per infortunio e l’ultimo dopo la squalifica di domenica scorsa a Fossombrone, permettono al duo Spagnuolo-Argano di poter scegliere l’undici da mandare in campo con diverse soluzioni, anche se il nazionale del Lussemburgo non è ancora al meglio della condizione. Il Termoli che scenderà in campo contro l’Avezzano potrebbe schierarsi con un 3-4-1-2 che prevede il ritorno di Sicignano nella linea difensiva, nell’occasione, più coperta dalla mediana e con Esposito ed Hernandez come terminali offensivi. Il pubblico termolese non farà mancare l’apporto necessario alla squadra, le polemiche e le critiche delle ultime settimane sono state messe da parte, è il momento di fare quadrato per cercare di uscire dai bassifondi della classifica e tornare a vivere momenti più sereni.