di Redazione

Appresa la notizia della perdita dell’autonomia scolastica da parte dell’I.S.S. “Boccardi-Tiberio” ad appannaggio dell’Istituto alberghiero, gli studenti sono scesi in piazza per manifestare tutto il loro dissenso. Un corteo pacifico per portare avanti le proprie rimostranze e per incontrare il Sindaco di Termoli Nicola Balice che li ha ricevuti nella sala consiliare del Municipio di Via Sannitica. Con il primo cittadino erano presenti gli studenti Nicola Di Toro (rappresentante del Boccardi-Tiberio alla Consulta degli Studenti), Manuel Di Fazio e Mattia Pezzotta (rappresentanti del Consiglio di Istituto del “Boccardi”) e Alessio Nappo (Rappresentante del Consiglio di Istituto del “Tiberio”). Anche al primo cittadino sono state espresse tutte le perplessità del caso chiedendo di intercedere per una situazione che, a detta dei rappresentanti di istituto, non farà altro che rallentare tutte le attività di segreteria proprio a discapito degli stessi studenti. Dopo il confronto le parti si sono aggiornate ad un prossimo incontro.