Ancora un incidente stradale ieri a Termoli. E’ avvenuto intorno alle 20, in viale San Francesco, all’incrocio con via dei Gigli, nei pressi della rotatoria. Una autovettura avrebbe tagliato la strada a uno scooter e il 15enne in sella è rovinato a terra. Sul posto Carabinieri e 118 Molise coi volontari della Misericordia di Termoli, che hanno trasferito l’adolescente al vicino Pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo. Per fortuna, se l’è cavata con poco.