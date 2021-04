Nonostante la zona arancione, centinaia di ragazzi si sono assembrati sul lungomare, sul luogo le Forze dell’Ordine.

Due pattuglie della Polizia di Stato e una pattuglia della Guardia di Finanza sono intervenute, dopo numerose segnalazioni, sul lungomare Cristoforo Colombo. Complice il clima quasi estivo e le vacanze di Pasqua, sono tantissimi i ragazzi che hanno dato luogo a veri e propri assembramenti, stanchi dopo due mesi di lockdown e vogliosi di ritornare alla normalità.

Le forze dell’ordine stanno procedendo ad erogare sanzioni amministrative, come previsto dalle prescrizioni.

La Consigliera regionale Aida Romagnuolo, ha pubblicato alcune foto sui social commentando: “Termoli. Lungomare Nord. In questo momento mi hanno inviato queste foto, dove è evidente che c’è più gente adesso che nel mese di agosto. Non ne usciremo mai più, da questa pandemia. Null’altro”.

Situazione simile a Campomarino, al lido e in paese dove bambini e ragazzi hanno ripreso ad affollare le strade e i luoghi all’aperto in particolare nei pressi del vecchio Municipio di via Dalla Chiesa.

Nella giornata di ieri il sindaco di Termoli Francesco Roberti ha emanando un’ordinanza ulteriormente restrittiva, volta ad evitare questo genere di assembramenti durante le festività pasquali.