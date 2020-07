La Polizia di Stato di Termoli ha tratto in arresto un giovane della cittadina adriatica per violazione della misura alternativa alla detenzione dell’affidamento in prova ai servizi sociali a cui lo stesso era stato sottoposto a seguito di condanna per i reati di rapina e spaccio di sostanze stupefacenti.

L’uomo, infatti, che era solito accompagnarsi a persone pregiudicate, a seguito di controllo era stato deferito all’Autorità Giudiziaria per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’inosservanza delle prescrizioni a cui lo stesso era sottoposto, hanno portato l’Ufficio di Sorveglianza di Campobasso a revocare il beneficio della misura alternativa alla detenzione, disponendone la traduzione dell’uomo presso la Casa Circondariale di Isernia. Tale revoca è stata ritenuta necessaria dall’Autorità Giudiziaria competente anche in ragione della pericolosità sociale del soggetto.