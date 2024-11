di Redazione

Un ciclo di incontri di due appuntamenti pubblici, promossi dalla Libreria Fahrenheit, presso la Casa Museo Stephanus del Palazzo Vescovile di Termoli in Piazza Duomo, per discutere, approfondire e confrontarsi sulle riforme del presidenzialismo e dell’autonomia differenziata. Dagli scenari internazionali, dopo le elezioni negli USA, alla situazione europea e nazionale, al nostro Molise. Per avere una dimensione di pensiero adatta ad individuare proposte utili per il nostro territorio. Venerdì 15 novembre alle ore 16.00 , gli avvocati Ernestina Piscopo e Simone Coscia parleranno di presidenzialismo e democrazia con Gianluca Passarelli, Docente di Scienze Politiche presso l’Università “La Sapienza” di Roma. Sabato 23 novembre alle ore 16.00 , il dott. Antonello Barone e l’avv. Simone Coscia discuteranno sul tema dell’autonomia differenziata e della crescita economica con il Prof. Pietro Spirito, Docente di Economia presso l’Università “Federico II” di Napoli. Gli appuntamenti sono l’occasione per un ampio spazio di confronto e domande da parte dei cittadini, dei rappresentanti delle Associazioni, dei Sindacati, dei Partiti e del Partenariato Socio economico del territorio.