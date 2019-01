La tragedia è avvenuta a Termoli nel pomeriggio di oggi, martedì 22 gennaio, in via Martiri della Resistenza, all’uscita dal centro commerciale ‘Lo Scrigno’.

Un’auto l’ha centrato in pieno mentre attraversava la strada non lasciandogli scampo. Il personale del 118, giunto sul posto, non ha potuto fare altro che certificare il decesso del 70enne. Oltre ai sanitari, sono intervenuti gli agenti della polizia municipale e i Carabinieri ai quali spetta il compito di chiarire meglio la dinamica di questa tragedia.