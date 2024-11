di Redazione

Emozionante escursione tra le dune costiere del litorale nord di Termoli, delle classi quarta A e B dell’Istituto Comprensivo Schweitzer che sono state impegnate nel progetto “conchigliando” che ha lo scopo di dare libertà al bambino di manifestare la sua spontaneità, in un luogo conosciuto come la spiaggia ed il mare ma nello stesso tempo misterioso e pieno di sorprese.

“I bambini sono stati liberi di muoversi e di agire nella natura senza essere diretti dagli adulti – ha detto il Presidente di Ambiente Basso Molise, Luigi Lucchese – seguendo i propri interessi e la loro naturale propensione a scoprire, esplorare, giocare e avventurarsi. I giovani allievi si sono ritrovati in un luogo caratterizzato da dune ricoperte da una folta e lussureggiante macchia mediterranea ma anche da tanti rifiuti. Pur non essendo una giornata ricca di sole ma piuttosto freddina, i ragazzi si sono cimentati nella raccolta di conchiglie e microplastica e poi, il laboratorio di malacologia con i volontari di Ambiente Basso Molise. Tanta connessione tra gli allievi e la natura e, quello che tutti gli adulti hanno percepito, è stato il senso di felicità che scaturiva dagli sguardi dei bambini. Studiare all’aria aperta sviluppa creatività e fantasia, osservare la natura e apprendere ciò che può insegnare aiuta anche a creare un legame solido con l’ambiente. Per questo tutte le stagioni sono buone per connettersi con la natura, perché la connessione tra uomo e natura è importante.”