Si è trattato del primo caso in Molise. Una coppia di Santa Croce di Magliano, infatti, sono stati i primi pazienti ad essere stati sottoposti alla cura con gli anticorpi monoclonali.

I due, insieme al loro medico di base e all’ ASREM, hanno valutato un percorso che li ha poi portati a scegliere, per sottoporsi a tale trattamento, il reparto di medicina d’urgenza dell’ospedale San Timoteo di Termoli.

Tale cure, si sono svolte nel pomeriggio di ieri, lunedì 5 Aprile, e la coppia in questione, finito il trattamento, è stata trattenuta ancora un’ora in Ospedale per verificare eventuali effetti collaterali, che fortunatamente non sono verificati.

Il trattamento con gli anticorpi monoclonali, sono un’ottima risposta alla lotta contro il covid-19. Un trattamento che va di pari passo con la somministrazione dei vaccini, e che, in caso di contagio, dovrebbero essere utilizzati entro 72 ore dall’inizio dell’infezione o, comunque, non dopo i 10 giorni dall’insorgenza della malattia.