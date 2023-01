Dopo l’ennesimo episodio di comportamenti violenti nei confronti di medici in servizio nelle postazioni di Continuità assistenziale, avvenuto al San Timoteo di Termoli nel giorno dell’Epifania nei confronti di due dottoresse che sono state aggredite verbalmente e offese dai familiari di una bambina in visita presso la struttura sanitaria, l’Ordine dei medici di Campobasso torna sulla questione esprimendo “una ferma condanna per l’esecrabile gesto di violenza”.