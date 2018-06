Al mare gratis con le navette SunBus da oggi e per tutta l’estate.

Sabato 16 e domenica 17 giugno torna il servizio gratuito di navette SunBus. Il servizio, ideato e attivato dalla Giunta Sbrocca, compie il suo terzo anno e ha già riscosso moltissimo successo non solo tra i turisti che possono tranquillamente parcheggiare nel piazzale del cimitero e prendere la navetta ma anche per chi arriva in città dai paesi limitrofi in bus al terminal e può, grazie alla navetta, arrivare direttamente sui due lungomare.

Nei week-end di giugno il servizio SunBus sarà attivato su entrambi i lungomare a partire dalle ore 8.30 e fino alle 19.00 continuativamente ed effettuerà le seguenti fermate:

Lungomare NORD

– Terminal bus

– Via Maratona

– Lido delle Sirene

– Lido Stella Marina

– Lido La Lampara

– Lido Mistral

– Lido La Perla

– Lido Tartaruga

– Lido La Vela

– Lido La Piovra

– Lido Sirena Beach

– Via del Cimitero.

LUNGOMARE SUD

– Terminal Bus

– Via Martiri della Resistenza

– Via Molinello

– Viale San Francesco ‘Ospedale’

– Via degli Abeti ‘Fermata incrocio via dei Faggi’

– Via Egadi

– Via Corsica

– Via Rio Vivo ‘Parcheggio Giorgione’

– Terminal Bus

A partire dal 1 luglio 2018 il servizio sarà ulteriormente incrementato e le novità saranno rese note attraverso una conferenza stampa.