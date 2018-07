Si chiama ‘Agosto in fiore’ ed è il concorso indetto dall’Amministrazione comunale per incentivare cittadini e turisti alla bellezza.

Un concorso che prevede premi fino a 700 euro per chi abbellirà con decorazioni floreali di balconi, terrazze, davanzali di abitazioni, nonché angoli e aiuole di cortili e spazi situati nel centro storico cittadino; nello specifico le aree di Via Roma, Corso Nazionale, Corso Umberto e Borgo Antico.

Con la realizzazione degli allestimenti floreali e verde l’amministrazione comunale intende promuovere la cultura del verde, abbellire la città, coinvolgere la cittadinanza e le attività commerciali, valorizzare il patrimonio già esistente.

Nello specifico gli obiettivi del concorso sono:

1. promozione dei valori ambientali e della cultura del verde come elemento di decoro;

2. valorizzazione e incremento della conoscenza della città e delle sue architetture;

3. valorizzazione del decoro floreale quale elemento di mitigazione degli spazi urbani;

4. accrescere la conoscenza dei fiori e del loro linguaggio.

5. contribuire a migliorare la qualità della vita e dell’ambiente urbano

La partecipazione al concorso è gratuita, prevede l’abbellimento a proprie spese di allestimenti del balcone o delle aree individuate con piante in vaso o in zolla. Non è ammesso l’uso di fiori recisi. E’ vietato utilizzare fiori sintetici o artificiali.

Possono partecipare ad Agosto in fiore: cittadini, residenti e non, ospiti stagionali e operatori commerciali, soggetti privati.

Sono ammesse anche iniziative collettive (collaborazione tra abitanti di una piazza, di una strada, di uno stesso condominio) interessati ad abbellire con fiori e/o piante l’esterno della propria abitazione (davanzali, balconi, etc.) o del proprio negozio o parti di paese come vicoli, piazze e piazzette, dehor e androni aperti.

La partecipazione al concorso di cui al presente bando avviene mediante iscrizione utilizzando l’apposito modulo di partecipazione disponibile sul sito istituzionale: www.termoli.gov.it da presentare ENTRO e NON OLTRE IL GIORNO 31.07.2018.

Il Modulo compilato e sottoscritto (disponibile sul sito del Comune di Termoli sezione Avvisi) va inviato via mail a:[email protected] o consegnato a mano, entro la data stabilita, all’Ufficio Protocollo del Comune di Termoli.

Sarà una commissione a valutare le composizioni nel periodo che va dal 1° agosto al 30 ottobre; durante questo periodo il partecipante dovrà garantire il mantenimento delle caratteristiche del luogo in concorso.

Per la valutazione finale si terrà conto di:

• Migliore combinazione nella scelta dei colori dei fiori e piante e nel loro accostamento;

• L’originalità della composizione;

• Varietà e composizione di fiori e piante, privilegiando quelle che, per la durata della fioritura, possono mantenere più a lungo nel tempo la bellezza del balcone o degli angoli fioriti;

• Inserimento armonico delle piante fiorite nel contesto urbano e negli angoli individuati per la partecipazione al concorso.

Ad ognuno di questi elementi di valutazione verrà attribuito un punteggio.