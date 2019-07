Incidente nel cuore della notte in via Torino a Termoli. Una 39enne, al volante di una Fiat Punto, si è schiantata contro altre vetture parcheggiate ed è rimasta lievemente ferita. La donna, forse, era in preda ai fumi dell’alcool, ma saranno i rilievi dei Carabinieri ad accertare le cause che hanno provocato il sinistro. Sul posto sono giunti anche sanitari del 118 e i Vigili del Fuoco.