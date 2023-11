TERMOLI. La salvezza si fa molto difficile, anche se siamo a poco più di un terzo del campionato di serie D. Non c’è ancora gioia nel Termoli 1920 targato mister Carnevale, che ha subito una sconfitta dura per il morale, dopo l’andamento del match. Lo 0-1 finale con cui lo United Riccione ha strappato tre punti con un tiro e mezzo grida vendetta.

Primo tempo con un paio di clamorose occasioni per passare in vantaggio da parte del Termoli, entrambe con Hernandez; la prima al 14esimo, colpisce l’incrocio dei pali a portiere battuto; poi al 26esimo lo stesso Hernandez si divora a tu per tu con il portiere il gol del possibile 1-0, si fa ipnotizzare e sbaglia tirando in bocca all’estremo difensore.

Si rientra in campo dopo l’intervallo e al 7^ Maio del Riccione sciupa in area un’occasione per fare male al Termoli, sugli scudi sale il portiere Lombardo al 20^, ma non c’è scampo al 22esimo. Atterramento in area di rigore giallorossa e Napolitano porta gli ospiti sull’1-0. L’ultimo quarto dell’incontro non offre sussulti ulteriori e così si confeziona la sconfitta interna. Ora si fa dura.

redazione