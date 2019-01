Ladri in azione nella notte nel nucleo industriale di Pozzilli. Tre malviventi hanno tentato di rubare in una fabbrica della zona, ma sono stati messi in fuga dai cani da guardia presenti nella struttura. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Venafro e Filignano. Le immagini riprese dal sistema di videosorveglianza, al vaglio degli investigatori, potrebbero essere utili per individuare i responsabili.