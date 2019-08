L’episodio di cronaca si è verificato nella giornata di ieri, sabato 3 agosto, a Porto Recanati, in provincia di Macerata, ed ha visto come protagonista in negativo un giovane ladro isernino di 23 anni che ha tentato il furto un paio di scarpe (valore circa 130 euro) in un negozio del centro cittadino.

Il ladro è stato bloccato dalla titolare dell’attività commerciale e da un extracomunitario che stava chiedendo l’elemosina fuori dal vicino supermercato. Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia Municipale e i Carabinieri che lo hanno denunciato per tentato furto. I dettagli della vicenda sono stati resi noti dal Corriere Adriatico