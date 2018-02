Nel pomeriggio del 31 gennaio scorso, i Carabinieri della Stazione di Mirabello Sannitico (CB) sono intervenuti presso un’abitazione di una contrada in quanto la moglie di un cittadino del luogo, in grave stato di agitazione, aveva richiesto aiuto al 112 a seguito del rinvenimento del corpo del proprio marito, giacente a terra, ai piedi di un albero, nelle vicinanze della casa, privo di coscienza dopo il tentativo di suicidio realizzato mediante una fune assicurata ad un ramo ed immediatamente tranciata dalla moglie accorsa sul posto.

I militari operanti, giunti sul posto dopo pochi minuti, constatando la perdita di coscienza dell’uomo e comprendendo lo stato di grave pericolo hanno prontamente praticato manovre di primo soccorso che hanno consentito di ripristinare la respirazione ed il battito cardiaco per poi affidare l’autore dell’insano gesto al personale medico nel frattempo giunto sul luogo che lo ha trasportato presso l’ospedale di Campobasso.

Al momento rimane ricoverato ma non versa in pericolo di vita. Le motivazioni dell’intento sarebbero riconducibili ad uno stato emotivo gravemente alterato in cui versava. L’opera dei Carabinieri si è rivelata determinante per salvare la vita all’uomo e scongiurare peggiori conseguenze.