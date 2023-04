Il 16 aprile 2023 si sono svolti a Campobassano, presso la palestra di via Scardocchia, i tornei assoluti regionali previsti per l’anno agonistico 2022/2023 che hanno determinato i campioni regionali della 4^, 5^ e 6^ categoria.

Nel torneo di 4^ categoria, tra le partite più intense, si segnala la partita disputata da Francesco Giannini della Universal Gym Center contro Luigi De Bernardo della Tennistavolo Campobasso e risolta al fotofinish per 11 a 9 a favore dell’atleta isernino (2-11, 11-8, 8-11, 11-8, 11-9).

In 5^ categoria si sono registrate le partite, probabilmente più combattute, in particolare, nei gironi di qualificazione, quella tra Arturo Iannetta della Ping Pong Boiano e l’isernino Carlo Tatti della Universal Gym Center vinta dal boianese per 11-9, 9-11, 11-8, 12-14, 11-7 e quella vinta da Bernardo Cosimi della Tennistavolo Campobasso contro Mario Pompei della Universal Gym Center con un prodigioso recupero ribaltando lo 0-2 iniziale e vincendo per 3-2 (5-11, 8-11, 11-6, 13-11, 11-6). In semifinale, partita davvero palpitante tra Damiano Ruscitto Marinelli della Shalom Petrella e Carlo Tatti vinta, al 5° set, dal giovane atleta petrellese che dopo aver condotto la partita per 2-0 era stato recuperato dall’isernino fino al 2-2 (11-9, 11-7, 10-12, 8-11, 11-4).

In 6^ categoria semifinali davvero intense, al di là dei punteggi finali, tra Michele Rosa della Tennistavolo Isernia Castelpetroso e Giuseppe Maurizio della Fly Sport Inail di Guglionesi e Antonio Savastano e Giuseppe Francischiello ambedue della Shalom Petrella. In finale, successivamente, ha prevalso il giovanissimo Antonio Savastano che ha sconfitto l’isernino Michele Rosa che non ha potuto concludere la finale a causa di un leggero infortunio.

I risultati finali dei tornei svolti:

4^categoria: 1)Francesco Giannini (ASD Universal Gym Center Isernia), 2)Luigi De Bernardo (ASD Tennistavolo Campobasso), 3)Massimo Mauriello (ASD Ping Pong Boiano).

5^categoria: 1) Damiano Ruscitto Marinelli (ASD P.G.S. Shalom Petrella), 2)Arturo Iannetta (ASD Ping Pong Boiano), 3)Carlo Tatti (ASD Universal Gym Center Isernia) e Leonardo Manna (ASD Ping Pong Boiano).

6^ categoria: 1) Antonio Savastano (ASD P.G.S. Shalom di Petrella), 2)Michele Rosa (ASD Tennistavolo Isernia Castelpetroso), 3)Giuseppe Maurizio (ASD Fly Sport INAIL Molise di Guglionesi) e Giuseppe Francischiello (ASD P.G.S. Shalom di Petrella).

Con questo torneo si conclude l’attività pongistica regionale molisana per l’anno agonistico 2022/23 con l’augurio per un anno prossimo ancora più ricco di appuntamenti e di gare disputate, come sempre, con un acceso agonismo e all’insegna della correttezza.

Restano da disputare, fino al prossimo giugno, in ambito nazionale, i tornei che assegneranno i titoli individuali per i Paralimpici, i Master e i tornei di 4^, 5^ e 6^ Categoria che saranno tutti giocati al Play Hall di Riccione e ai quali parteciperanno anche gli atleti molisani qualificati.