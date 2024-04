di Redazione

Il Gruppo donatori di sangue Fratres di Mirabello ricorda il giudice arbitro nazionale.

Il Gruppo donatori di sangue Fratres di Mirabello Sannitico organizza il I Memorial “Gaetano Di Toro” di tennistavolo. La competizione amatoriale è dedicata alla memoria del compianto giudice arbitro nazionale che in tantissime occasioni è stato al fianco della Fratres nell’organizzazione del torneo di tennistavolo estivo. Appuntamento domenica 28 aprile mattina, nella Sala Polifunzionale messa a disposizione del comune di Mirabello Sannitico in via Firenze. Iscrizioni la mattina stessa dalle 9 alle 10, subito dopo partirà la competizione. Il Gruppo donatori di sangue Fratres, grazie ai suoi collaboratori, continua con le attività di promozione della cultura della donazione di sangue. Anche attraverso lo sport.