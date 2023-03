Il 5 marzo 2023 l’ASD P.G.S. Shalom ha organizzato presso il centro Betania di Petrella Tifernina i Tornei Regionali individuali Giovanili e Master.

Tre i tornei svolti nella mattina di domenica: per i Giovanili sono state disputati i tornei under 13 anni e under 17 anni, per i Master è stato svolto un unico torneo over 40 anni.

In tutti gli incontri, delle tre diverse competizioni, grande correttezza e giusta dose d’agonismo sono state le caratteristiche che hanno prevalso e caratterizzato tutte le partite degli atleti delle 6 società pongistiche regionali che hanno partecipato.

I risultati finali sono stati i seguenti:

Under 13: 1) Antonio Pasquino (ASD Fly Sport INAIL Molise di Guglionesi), 2) Nicolò Mastrogiuseppe (ASD P.G.S. Shalom di Petrella), 3) Tiziano Amoroso (ASD P.G.S. Shalom di Petrella);

Under 17: 1) Antonio Savastano (ASD P.G.S. Shalom di Petrella), 2) Carlo D’Ambra (ASD Fly Sport INAIL Molise di Guglionesi), 3) Simone Giannelli (ASD P.G.S. Shalom di Petrella) e Adamo Pasquino (ASD Fly Sport INAIL Molise di Guglionesi);

Master over 40: 1) Luigi De Bernardo (ASD Tennistavolo Campobasso), 2) Massimo Mauriello (ASD Ping Pong Boiano), 3) Carlo Tatti (ASD Universal Gym Center Isernia) e Roberto Di Sarro (ASD TT Isernia Castelpetroso)

I vincitori sono stati premiati dal Presidente della P.G.S. Shalom, Josè Rafael Ruscitto Marinelli. Un meritato plauso agli organizzatori della impeccabile manifestazione svolta, Adriana Ruscitto Marinelli e Giuseppe Francischiello.