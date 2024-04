di Redazione

TENNISTAVOLO: risultati campionato italiano paralimpici svolti a Reggio Emilia dal 4 al 7 aprile 2024.

Nel corso della scorsa settimana si sono svolti i Campionati italiani paralimpici di tennistavolo a Casalbosco di Sopra (Reggio Emilia). La Federazione molisana della FITET, con il suo presidente Bernardo Cosimi, si complimenta e festeggia lo straordinario risultato raggiunto da uno dei propri atleti: Antonio Mattia Sisto della Fly Sport INAIL Molise di Guglionesi che ha raggiunto il gradino più basso del podio ai Campionati Italiani nella categoria giovanile maschile – classe 11 -. L’atleta molisano, allenato da Giuseppe Maurizio, ha superato il proprio girone di qualificazione vincendo, al tabellone finale, i quarti di finale e perdendo solo in semifinale contro l’atleta piemontese Federico Arno, giunto, poi, secondo ai Campionati. Sempre dal 4 al 7 aprile 2024 si è svolta a Molfetta la 42esima edizione della Coppa delle Regioni, manifestazione pongistica nazionale riservata ai ragazzi under 15. Dopo alcuni anni di assenza anche la Regione Molise ha portato una propria delegazione composta da 4 atleti (2 della Shalom Petrella e 2 della Tennistavolo Campobasso): Maya Garofalo, Alessandro Daniele, Davide De Pari e Nicolò Mastrogiuseppe. Grande esperienza fatta dai 4 rappresentanti regionali che si sono confrontati per la prima volta con atleti provenienti da tutte le regioni italiane: vincitore della gara la squadra della Regione Toscana che ha battuto in finale il Friuli Venezia Giulia. Per quanto riguarda l’attività agonistica corrente si segnala l’ultimo torneo di 4^, 5^ e 6^ categoria regionale che sarà svolto a Campobasso il prossimo 14 aprile 2024.