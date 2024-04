di Redazione

Ancora una volta nella nostra regione riflettori puntati sul wheelchair tennis. E’ andato in scena nello scorso week-end il sesto appuntamento nazionale riservato agli atleti in carrozzina provenienti da ogni parte d’Italia. L’impegno di organizzare un torneo nazionale è stato affidato come sempre all’Urban Sport del Maestro Pasquale Iacobucci che per l’occasione ha potuto contare sulla collaborazione del Presidente Morrone, come già avvenuto in passato. Sui campi indoor dell’Associazione Tennis Campobasso, il successo è andato a Fabio Spadoni atleta di Rieti ma tesserato con il Circolo Tennis Foligno. Il tennista ha sconfitto in finale Gianluca Mantini del Tennis Club Sulmona.