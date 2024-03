di Redazione

Dovevano servire soltanto a testare lo stato dei baby atleti molisani i tornei appena andati in scena in Campania e invece i tecnici molisani hanno raccolto più di quanto previsto grazie, in particolare, ai più piccoli del gruppo. Alla volta di Avellino erano partiti in una quindicina per il primo appuntamento di stagione: nel torneo nazionale “Kinder” i molisani si sono ben comportati. Tra tutti, Federico Cerio e Giovanni D’Onofrio, rispettivamente under 10 e under 9 dell’A.T. Campobasso e del Circolo Tennis Fontavecchia, hanno superato in finale coetanei locali aggiudicandosi la tappa irpina nei loro rispettivi tornei. Cerio ha poi sciorinato altre belle prestazioni sui campi in cemento del Tennis Club 2002 di Benevento nell’ambito di un torneo “NEXT GEN” di livello più alto rispetto a quello avellinese e dove sono entrati in azione i più promettenti giocatori del centro-sud. Il campobassano è uscito sconfitto soltanto ai quarti di finale. Prime apparizioni fuori regione anche per le ragazze: sempre ad Avellino, la boianese Sarah Iannetta, ha ben superato il primo turno del tabellone di qualificazione riservato alle under 14, risultato che comunque le consente di ottenere una promozione tra le 4-3. Stesso obiettivo, ma tra le under 16, ha centrato Greta Massarella (A.T. Fontanavecchia) che per un soffio non è approdata alle battute finali del torneo. A proposito di donne, bene si è comportata anche Maya Amicone (3-3 dell’A.T. Campobasso) che in un paio di tornei “Open”, giocati in Puglia e nel Lazio, ha fatto vedere miglioramenti sul piano del gioco. Il piccolo Alessandro Dio Iorio, infine, tesserato per il T.C. Boianodue dei Prioriello, aveva raggiunto la finale in un torneo riservato agli under 10 andato in scena sulla terra rossa salernitana di Giffoni Sei Casali.