di G.N. Virgilio

Estate di ottimo tennis per i baby giocatori delle province molisane

Buoni risultati hanno centrato i tennisti molisani in cerca di fortune fuori regione. Nel bel mezzo della torrida estate 2023, Giacomo Gemanese, under 14 dell’A.T. Campobasso, ha colto una semifinale nel torneo giovanile nazionale di Alanno, in provincia di Pescara. Il giovanissimo atleta del Patron Morrone che è classificato 4-1, ha superato ben due turni nel tabellone di qualificazione ed ha poi battuto, nel main draw, un avversario di classifica superiore alla sua, prima di arrendersi nel penultimo match in programma. Atleti molisani protagonisti, almeno nei primi turni, anche su altri palcoscenici nazionali, a dimostrazione che il tennis delle due province del Molise è vivo e ricco di promesse: Pasquale Cerio, under 12 sempre tesserato col club di Villa De Capoa, ha ben figurato nel Master Kinder che ha chiuso la serie infinta di tornei giovanili organizzati da gennaio a giugno in ogni parte d’Italia. Turni superati anche per Claudia Di Bartolomeo e Maya Amicone rispettivamente under 10 e under 16 del circolo rossoblù di Campobasso. Le due atlete, sempre nell’ambito del Master KINDER, in svolgimento a Roma, hanno sciorinato un bel tennis nei turni preliminari prima di arrestare la corsa soltanto davanti ad avversarie tra le più forti d’Italia. Buoni, infine, gli esiti degli incontri giocati nelle fasi interlocutorie del torneo NEXT GEN di Castel di Sangro. In questa manifestazione, tra le più importanti del panorama giovanile e dove sono presenti giocatori seguiti dalla Federtennis, perché già d’interesse nazionale, si sono messi in luce altri due giovani under 12 del Molise, Edoardo Della Valle e Lorenzo Ciafardini.