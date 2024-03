di Redazione

Under 9 molisani vincenti contro i parietà di Teramo, l’Aquila, Chieti e Pescara

Ci sono voluti una decina d’anni e più, per sconfiggere il tennis giovanile delle realtà abruzzesi. Nella prestigiosa “Coppa delle Province” edizione 2024, i tecnici molisani sono riusciti finalmente a mettere insieme un nutrito gruppetto di under nove davvero molto competitivi e grazie a questi promettenti baby atleti, la squadra molisana in gara (le due province molisane competono sotto un’unica bandiera) ha liquidato le formazioni di Pescara, Chieti, L’Aquila e nell’ultima domenica anche quella del Teramo che era forse la più quotata e accreditata della vittoria finale. Mai negli ultimi dieci, dodici anni era capitato di poter sconfiggere il tennis giovanile abruzzese che conta su vivai più grandi e un numero di strutture non paragonabile a quello del Molise. Artefici di questa vittoria il piccolo Giovanni D’Onofrio (A.T. Fontavecchia), Giorgia Catolino (A.T. Campobasso), i boianesi Giulia Paolucci e Alessandro Di Iorio oltre ai tanti altri giovanissimi appartenenti a scuole tennis di Bojano, Isernia, Termoli e Campobasso. La manifestazione proseguirà tra aprile e maggio con la sfida alle più forti formazioni di Campania, Calabria e Puglia. Anche in quell’occasione i piccoli giocatori molisani potranno rivestire ruoli da protagonisti.