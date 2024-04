Baby giocatori di Campobasso ancora in evidenza in tornei nazionali

Altri bei successi hanno riportato in Molise gli under 11 e under 10 di Campobasso nell’ambito di una seconda trance di tornei nazionali che si sono svolti in Puglia e in Campania. Dopo le belle prove sciorinate ad Avellino e Benevento, Matteo Gentile (A.T. Campobasso) ha vinto nel prestigioso club Sammaritano di Santa Maria Capua Vetere, il torneo inserito nel circuito “KINDER” riservato agli under 11 sbaragliando la concorrenza di parietà provenienti da ogni parte della Campania. In finale, il piccolo giocatore di Colle D’Anchise, che perfeziona il proprio tennis in Villa De Capoa, ha sconfitto al terzo set Yoel Diana tesserato per un circolo tennis di Avellino.

A Foggia, invece, dove era in scena un torneo di livello superiore ed appartenente al circuito italiano NEXT GEN, Federico Cerio under 10 sempre tesserato con l’Associazione Tennis Campobasso, ha superato ben tre turni ed ha arrestato la sua corsa solo nella finalissima confermando così di essere tra i migliori giocatori d’Italia della categoria 2014. Cerio, già da inizio anno è seguito dal Settore Tecnico Nazionale della Federazione Italiana Tennis e Padel.

redazione