Giovanissimi vincenti sulla terra del prestigioso Angiulli

Tante belle giocate sulla terra rossa della prestigiosa Società Ginnastica Angiulli e un molisano su tutti si è reso protagonista fino alle battute finali della manifestazione nazionale tra le più quotate del panorama giovanile della Federtennis. E’ insomma un ricco bottino quello raccolto in puglia dai giovanissimi giocatori della provincia di Campobasso nell’ambito dell’ultima prova del 2024. Il torneo si era aperto bene con le affermazioni ai primi turni di Edoardo Della Valle e del boianese Matteo Gentile (entrambi tesserati per l’A.T. Campobasso). Alle ottime prove dei due baby atleti che si allenano in Villa De Capoa, si è aggiunta la convincente prestazione di Melissa Felice (under 12 sempre tesserata col club del Patron Morrone) che è andata a segno nel primo turno del tabellone under 14.

Ancor meglio di loro è riuscito a fare il termolese Costantino Asiatico che, nel tabellone principale riservato ai nati nel 2011 e 2012 ha inanellato ben quattro vittorie prima di arrestare la sua corsa agli ottavi di finale. Gli acuti migliori, tuttavia, sono stati piazzati nei tabelloncini riservati ai più piccoli: gli under 10 dei club molisani hanno offerto buone indicazioni ai loro tecnici. Giovanni D’Onofrio (Tennis Fontanavecchia), Gianmarco Perrella (A.T. Campobasso) e diversi altri under 10, hanno dato filo da torcere ai tanti parietà provenienti per lo più dai circoli più blasonati del Centro-Sud Italia dimostrando così il buon livello tecnico raggiunto dai vivai molisani. Leo Romano, boianese ora appartenente al circolo rossoblù di Via Duca D’Aosta, ha vinto il torneo sbaragliando la concorrenza di una quarantina e più di avversari.

redazione