La prossima settimana le correnti occidentali proveranno a “forzare il blocco” e a proporre della variabilità a partire da ovest entro martedì 19 febbraio, ma l’impressione è che per assistere ad un vero cambiamento della situazione bisognerà attendere gli ultimi giorni di febbraio, chissà magari anche con un colpo di coda dell’inverno, statisticamente peraltro sempre possibile.

TEMPERATURE: Sino ad allora le temperature si manterranno superiori alla norma al nord e in parte anche al centro, decisamente più basse al meridione, sempre lambito da queste correnti balcaniche fredde.

METEO ATTUALE: un impulso di aria fredda scivolerà sulla nostra Penisola, causando un ulteriore abbassamento delle temperature soprattutto al Sud e medio versante adriatico, mentre piogge e nevicate saranno poche, per lo più concentrate tra Puglia e Calabria. Al Nord invece il consolidarsi dell’alta pressione garantirà prevalenza di tempo stabile e soleggiato. Nella seconda parte della settimana l’alta pressione proteggerà il Centro-Nord, dove quindi le giornate saranno piene di sole, mentre al Sud insisteranno un po’ di nuvole, comunque accompagnate da pochi occasionali piovaschi; le temperature invece saliranno praticamente in tutta Italia, portandosi su valori sopra la norma soprattutto al Nord.

TEMPO IN MOLISE:

MERCOLEDÌ 13 FEBBRAIO: al mattino, generalmente parzialmente nuvoloso. Nel pomeriggio poco nuvoloso con ampie schiarite soleggiate sia nel venafrano che lungo le aree costiere. Residua nuvolosità sparsa all’interno ma in un contesto di meteo stabile. Ventilazione in rinforzo con raffiche fino a 50/60 km-h da nord specie sulla provincia di Campobasso e sulla costa. Temperatura in calo.

GIOVEDÌ 14 FEBBRAIO: bel tempo con ampie e diffuse schiarite su ovest della regione, parzialmente nuvoloso sulla provincia di Campobasso. Nel pomeriggio, poche variazioni con schiarite più estese sulla provincia di Isernia, nubi e schiarite altrove. Ventilazione moderata settentrionale. Temperature in aumento, anche di 5-6 gradi nei valori diurni.

VENERDI’ 15 FEBBRAIO: possibile passaggio di un debole impulso instabile su medio e basso adriatico. Addensamenti consistenti associati a precipitazioni sparse, nevose a quote di bassa montagna (800/1000 metri). In serata migliora. Ventilazione moderata. Temperature in nuovo calo.